"Очень приятно, когда наши ребята преуспевают в Европе. Мы следим, отправляем сообщения, поздравляем их. Для них психологически важно быть уверенным в том, что они делают. Когда ты забиваешь, и твоя команда выигрывает. Особенно в топ-чемпионатах, где каждый матч очень интенсивный.

Украина – Италия: предматчевая пресс-конференция Реброва – о скандальных словах Чеферина, интересе Зеленского и мотивации

У нас много футболистов, игравших матчи такого уровня. Потому ментально все готовы, хорошая атмосфера. Не могу сказать, что матч с Италией – это апогей чего-нибудь. Так подают СМИ. Но благодаря работе в течение года мы каждый матч играем как решающий. Каждый приближает нас к Евро. Завтра еще один шаг на нашем пути. Просто концентрация и уверенность в своих силах должны быть немного больше", – резюмировал Степаненко на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Украина – Италия состоится 20 ноября в Леверкузене, стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени. Подопечных Реброва устраивает только победа, но в случае неудачи есть запасной путь на Евро через плей-офф Лиги наций.

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