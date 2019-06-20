"Не могу сказать, что я рад", – Морено прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной Испании

Новый главный тренер сборной Испании Роберто Морено чувствует грусть и ответственность за назначения на эту должность.

"Хочу поблагодарить президента федерации. Это горькая радость. Я всегда хотел стать главным тренером, но не в такой ситуации. Постараемся развить уже проделанную работу. Постараюсь принять работу, начатую Луисом Энрике, и довести команду к победе на Евро.

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Не могу сказать, что я рад. Чувствую печаль и ответственность. Здорово, что Луис меня поддержал, это самое важное для меня. Поэтому я принял это предложение. Нашу работу будут ценить по результатам. По хорошими результатами.

Если мне нужно будет что-то спросить у Луиса, я сделаю это, я многому у него научился. Да, у меня есть опыт, я девять лет работал с одним из лучших тренеров в мире, я тренировал с 14 лет.

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Если мы будем побеждать, никто не вспомнит, был у меня опыт или нет. Мы выполним хорошую работу и постараемся помочь футболистам", – цитирует Морено Marca.