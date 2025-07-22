"Знаете, как показывают результаты, то в футбол сейчас действительно научились играть все. Вот вспомним противостояние Шахтера с Ильвесом в квалификации Лиги Европы. В первой игре дончане без проблем переиграли финнов со счетом 6:0 и все думали, что будет победа и втором поединке, а в итоге – только ничья 0:0. Понятно, что где-то "горняки" играли, как говорится, по счету, и все вопросы были сняты после первого матча, но.

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Динамо выше по классу и подбором игроков от Хамрун Спартанс, но сказать, что киевляне должны однозначно громить мальтийцев, не могу. Не думаю, что так будет. Динамо должно уверенно проходить Хамрун Спартанс, такое мое мнение", – сказал Михалик для Украинского футбола.

Напомним, что первый матч Динамо против Санта-Коломы состоится уже сегодня, 22 июля. Начало в 20:00.

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