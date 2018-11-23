"Не могу представить, чтобы Лужный поступил так же, как Рианчо", – Суркис вспомнил, почему испанец покинул Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал о причинах ухода из клуба экс-тренера киевлян Рауля Рианчо.

"Рауль Рианчо очень неплохо поработал с Сергеем Ребровым, и было бы сложно отрицать его заслуги – на каком-то этапе он здорово помог. Но когда он сам себя провозгласил главным тренером и повел себя соответственно, терпеть этого было нельзя.

Суркис объяснил, почему футбол в Украине жив благодаря Динамо и Шахтеру

Сергей Ребров был и остается для меня главным тренером. И когда Рауль без Реброва пришел ко мне рассказывать свою программу – кого нужно убрать из команды, он нехорошо поступил именно по отношению к тому, кто пригласил его в команду.

Сейчас ассистент Александра Хацкевича очень амбициозный, волевой Олег Лужный действует в общих интересах. Чтобы он пришел ко мне и начал рассказывать, какой игрок ему нравится, а какой нет?! Не могу представить", – цитирует Суркиса Dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал Футбол.

"Начало 2017 года могло стать роковым для Динамо, было желание все бросить": Суркис – о самом трудном моменте для клуба