toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ЛЬВОВ ЛЕГАНЕС - АЛАВЕС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Не могу представить, чтобы Лужный поступил так же, как Рианчо", – Суркис вспомнил, почему испанец покинул Динамо

18:30 117 Читати українською
"Не могу представить, чтобы Лужный поступил так же, как Рианчо", – Суркис вспомнил, почему испанец покинул Динамо
Рауль Рианчо / фото из соцсетей

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал о причинах ухода из клуба экс-тренера киевлян Рауля Рианчо.

"Рауль Рианчо очень неплохо поработал с Сергеем Ребровым, и было бы сложно отрицать его заслуги – на каком-то этапе он здорово помог. Но когда он сам себя провозгласил главным тренером и повел себя соответственно, терпеть этого было нельзя.

Суркис объяснил, почему футбол в Украине жив благодаря Динамо и Шахтеру

Сергей Ребров был и остается для меня главным тренером. И когда Рауль без Реброва пришел ко мне рассказывать свою программу – кого нужно убрать из команды, он нехорошо поступил именно по отношению к тому, кто пригласил его в команду.

Сейчас ассистент Александра Хацкевича очень амбициозный, волевой Олег Лужный действует в общих интересах. Чтобы он пришел ко мне и начал рассказывать, какой игрок ему нравится, а какой нет?! Не могу представить", – цитирует Суркиса Dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал Футбол.

"Начало 2017 года могло стать роковым для Динамо, было желание все бросить": Суркис – о самом трудном моменте для клуба

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Олег Лужный Рауль Рианчо Рауль Рианчо
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
47
мин
Байер
21:30
Штутгарт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук