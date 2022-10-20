"Артур Рудько – худший голкипер чемпионата Польши со времен Ивана Трабалика (выступал за Легию с января по июль 2002 года). Я не могу поверить, что кто-то его просматривал. Эта ставка была проигрышной или хотя бы ничейной", – написал Ланжьер в своем твиттере.

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Отметим, что Рудько своей ошибкой в Кубке Польши привел к вылету Леха на стадии 1/16 – его команда проиграла 1:3 Шленску.

Всего Артур сыграл 8 матчей за Лех, в которых пропустил 13 голов. Права на украинского голкипера принадлежат Металлисту 1925.

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