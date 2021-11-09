"Великолепный игрок мирового класса, конечно, все это знали. Я думаю, в этом сезоне Салах показывает всю свою технику, забивает замечательные индивидуальные голы. Это приносит нам пользу, и мы знаем, что у нас есть человек, который может оказать решающее действие в игре. Соперники понимают, что им нужно быть внимательными, сократить пространство, которое они покидают ему.

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Думаю, я пока не могу поставить Салаха на один уровень из Роналду, потому что Роналду долго играл на высоком уровне и делает это до сих пор, но у них одинаковые стандарты игры. Когда они на поле, они очень опасны, могут забить в любой момент. Это очень полезно для меня, поскольку я могу учиться у них", – цитирует Жоту Goal.

Добавим, что в нынешнем сезоне 29-летний Салах провел 15 матчей за Ливерпуль во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 3 результативных передачи. В свою очередь, 36-летний Роналду провел 12 матчей за Манчестер Юнайтед, в которых забил 9 мячей.

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