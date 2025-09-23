– Насколько тяжело играть против одного и того же соперника дважды подряд?

– Не могу сказать, что тяжело играть против одного соперника дважды подряд. Единственное, что могу отметить – непросто выходить на матч из раздевалки, когда на табло уже 0:1.

Динамо – Александрия – 2:2 – видео голов и обзор матча УПЛ

– Что происходит с обороной команды – в прошлом туре с Оболонью два пропущенных мяча и сегодня тоже..

– Безусловно, первый гол был не совсем обязательным. Я даже не могу понять действия игроков. А второй гол вообще... Я спрашивал Тараса, что он хотел сделать, он так и не ответил. Проблема в принятии решений на поле. Мы обсуждаем, объясняем игрокам, нарабатываем. Но какую бы тактику мы не выбрали, выходя на поле, надо иметь определенный талант, смелость и принимать правильные решения.

К сожалению, этого не было. К сожалению, были детские ошибки, которые привели к пропущенному мячу. И это при том, что мы имели прекрасные возможности, чтобы забивать. Я не понимаю, как Герреро мог не попасть по мячу и не забить гол в первом тайме. Для меня это такая же ошибка, как и в защите. Момент, который имел Булеца, другие возможности, которые можно было лучше использовать..

– В первом тайме Динамо могло не только сравнивать счет, но и выходить вперед. В матче с Оболонью тоже при счете 2:1 динамовцы имели все шансы закрывать игру. Чего не хватает в реализации?

– Над реализацией мы работаем почти на каждой тренировке. Последние 15-20 минут посвящаем именно завершению атак, отрабатываем комбинации. Считаю, что нас подводит индивидуальное мастерство.

Безусловно, этот результат для нас неприятен. Вся ответственность лежит на мне, ведь выходить так в начале игры и так же ее заканчивать – недопустимо. Мы будем индивидуально работать с игроками, объяснять им, что без правильных решений они никогда не достигнут уровня своих ожиданий. Они должны реализовывать все то, что нарабатывают.

Я говорил ребятам: завоевать чемпионство непросто. Но удержать его – еще сложнее. Обрести навыки, комбинации, взаимодействие, уверенность тяжело, но потерять это очень легко. А чтобы снова собрать все воедино, нужно время. Ребята понимают проблему, которая существует сегодня. Будем работать и пытаться ее решить, – цитирует Шовковского пресс-служба клуба.

Динамо второй раз подряд потеряло очки – Александрия забила на 11-й секунде и спасла ничью, Булеца оформил гол+пас