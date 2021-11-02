"Я слышал определенную критику и не могу назвать ее иначе как богохульством. Я о разговорах о том, что Роналду – причина, почему Манчестер Юнайтед не добьется успеха.

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Говорят, мол, Роналду выделяется в МЮ, и это отлично, но именно из-за него команда ничего не добьется. Я слышу такие разговоры слишком часто, пожалуйста, не говорите так. Подобные высказывания позорны и крайне неуважительны.

Думать, что Роналду не прессингует, потому что бегает не так уж много... Он не для этого. Иногда нужно задействовать сильные качества футболиста, и в некоторых клубах ты можешь это делать, когда у тебя в команде суперзвезда", – сказал Фердинанд в комментарии Daily Mail.

К слову, Роналду провел 11 поединков в составе Манчестер Юнайтед в текущем сезоне, забив 7 голов и отдал 1 ассист.

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