"Многие юные футболисты мечтают попасть в топовый клуб, гранд украинского футбола, которым является киевское Динамо. Когда я впервые выходил на поле НСК Олимпийский, даже не мог подумать, что позже стану игроком Динамо. Поэтому очень доволен, что сейчас имею возможность попасть к такому большого клуба.

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Где удобнее играть? Мне удобнее играть и слева, и в центре, и на позиции нападающего. Где тренер поставит, там и буду играть. Пожалуй, в Динамо буду играть слева, впрочем, думаю, у нас с Мистером будет диалог, и он сможет раскрыть во мне новые качества.

Адаптация в Динамо? Вчера я приезжал на базу и общался с Мистером, а также с футболистами. Все очень тепло меня приняли. Многих ребят, с которыми мы играли в Заре и сборной, я знаю. Много общих знакомых. Но все равно для меня это вызов. Новый город, новый коллектив, новый тренер, новая база. Хотелось бы с сегодняшнего дня включиться в работу и как можно быстрее адаптироваться.

Под каким номером буду играть? Под 7-м номером. Я хотел взять 22-й или 7-й номер, и администратор посоветовал выбрать именно 7-й номер, свободный. Под этим номером я играл в Заре, и понимаю, кто носил 7-й номер ко мне в Динамо. Беньямин Вербич – очень качественный футболист, конечно, с этим номером ассоциируется Шевченко. Да, это дополнительное давление, но тем интереснее будет работать с такой ответственностью", – рассказал Кабаев в интервью официальному сайту Динамо.

Напомним, что киевляне сегодня наконец-то объявили о переходе игрока, который стал первым новичком Динамо этим летом. "Бело-синие" выложили за Владислава 1,2 млн евро.

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