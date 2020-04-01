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"Не мог дышать в течение 25 минут": Рейна рассказал, какие ужасы пережил из-за коронавируса

14:40 42 Читати українською
"Не мог дышать в течение 25 минут": Рейна рассказал, какие ужасы пережил из-за коронавируса
Пепе Рейна / фото: ФК Астон Вилла

Голкипер Милана Пепе Рейна, выступающий за Астон Виллу на правах аренды, прокомментировал свое состояние во время коронавируса.

"Я выигрываю битву с коронавирусом только сейчас. Самый тяжелый момент был, когда я не мог нормально дышать в течение 25 минут. Это были худшие моменты моей жизни.

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Меня очень вымотали первые симптомы вируса. Температура, сухой кашель и головная боль, которая была постоянно. Я все время чувствовал усталость. Когда я понял, что не могу дышать, то испытал настоящий ужас. В итоге я шесть или восемь дней находился в одном помещении.

Футбол отходит на второй план, сейчас меня это не волнует. Здоровье людей превыше всего. Сейчас футбол не приоритет. Понимаю, потери понесут клубы, но сейчас самое главное – здоровье", – цитирует Рейну Corriere dello Sport.

Напомним, ранее испанец сообщил об имеющихся симптомах коронавируса, который остановил спортивную жизнь почти во всех европейских странах.

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Англия коронавирус Пепе Рейна Пепе Рейна Астон Вилла Астон Вилла
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