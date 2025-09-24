Главный тренер Ливерпуля Арне Слот прокомментировал победу своей команды над Саутгемптоном в Кубке английской лиги (2:1).

"Не лучшая наша игра. Этого можно ожидать, когда играете совершенно новым составом.

Было много игроков, которые не играли долгое время. Были и положительные моменты – Георги Мамардашвили провел хорошую игру, Федерико Кьеза и Джованни Леони также выглядели великолепно. Первый гол Александера Исака, затем забил Уго Экитике.

В игре были положительные моменты, но мы ничего не отобрали у Саутгемптона, потому что они играли хорошо, как команда мы сыграли не лучшим образом", – цитирует Слота ВВС.

Напомним, что Джованни Леони получил травму и покинул поле на носилках.

