"После первого гола у нас было 10-15 минут с большим количеством потерь мяча. Мы немного потеряли концентрацию и внимание, но во втором тайме снова нашли ритм, создали много моментов и должны были забить еще больше.

Сербия победила Латвию и поднялась в зону плей-офф квалификации ЧМ-2026

Нам не хватало мелких эпизодов, чтобы ускорить игру. Возможно, для Эзе сегодня был не лучший день на позиции десятки. Он отлично тренировался, но в принятии решений немного испытывал трудности. Последний пас от Нони Мадуэке был недостаточно точным.

У Рашфорда были хорошие моменты, но он не смог завершить их точным ассистом. Мы должны были забить второй мяч раньше, потому что именно он дал нам намного больше свободы", – сказал главный тренер сборной Англии в комментарии ITV.

Англия лениво обыграла Андорру и продолжила идеальное шествие в отборе на ЧМ-2026 – команде Тухеля помог автогол