"Мы уже никогда не узнаем, что произошло бы, если бы Зидан остался на поле. Он получил красную карточку, возможно, всего за 15 минут до окончания игры.

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Я не люблю об этом вспоминать, потому что, по моему мнению, меня нужно помнить за 2 гола в финале чемпионата мира. Я не знаю, сколько защитников забили два гола в финале чемпионата мира. Это было очень важно.

Возможно, Зидан смог бы забить пенальти в серии. Впрочем, по моему мнению, Трезеге – один из лучших исполнителей пенальти, просто ему не повезло. Если бы он забил, мы бы пробивали больше пенальти. Возможно, это судьба, что Италия выиграла тот чемпионат мира", – приводит слова Матерацци Sempre Inter.

Напомним, центрбек Интера сравнял счет после гола Зидана, в экстратайме спровоцировал легендарное удаление Зизу, а затем реализовал свой пенальти в победной для Италии серии.

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