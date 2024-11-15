"Не люблю вспоминать тот удар Зидана": Матерацци "рисует" себе дубль в финале ЧМ-2006
Легенда Интера Марко Матерацци просит правильно ставить акценты на его выступлении в финале ЧМ-2006 против Франции.
"Мы уже никогда не узнаем, что произошло бы, если бы Зидан остался на поле. Он получил красную карточку, возможно, всего за 15 минут до окончания игры.
"Я предпочел бы твою сестру": как Зидан повелся на провокацию Матерацци и подарил Италии титул чемпионов мира
Я не люблю об этом вспоминать, потому что, по моему мнению, меня нужно помнить за 2 гола в финале чемпионата мира. Я не знаю, сколько защитников забили два гола в финале чемпионата мира. Это было очень важно.
Возможно, Зидан смог бы забить пенальти в серии. Впрочем, по моему мнению, Трезеге – один из лучших исполнителей пенальти, просто ему не повезло. Если бы он забил, мы бы пробивали больше пенальти. Возможно, это судьба, что Италия выиграла тот чемпионат мира", – приводит слова Матерацци Sempre Inter.
Напомним, центрбек Интера сравнял счет после гола Зидана, в экстратайме спровоцировал легендарное удаление Зизу, а затем реализовал свой пенальти в победной для Италии серии.
Как Зидан брутально "вырубил" Матерацци: ровно 12 лет назад состоялся легендарный финал ЧМ-2006