"Не люблю игроков, которые от прикосновения валяются на газоне по три минуты": звезда Милана унизил Ювентус за симуляции

Нападающий Милана Анте Ребич рассказал о своем отношении к симулянтам.

"Однажды во время победы над Юве (4:2) я что-то сказал Игуаину. Я не люблю игроков, которые от одного прикосновения валяются на газоне по три минуты. То же касается и Бернардески, нечто похожее было со СПАЛом. Ибру тоже много бьют, но он сразу встает и не жалуется. Другие же слишком много плачут.

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Я тогда что-то сказал Игуаину, а Щенсны мне отвечает: "Ты проигрываешь 0:2, не дерзи". Я не ответил ему. Обычно я бы ответил, потому что еще одна вещь, которая мне не нравится, это когда люди недооценивают меня. Однако на этот раз я не открывал рот. Я ответил Щенсны по-другому... Я сильный ментально: тот, кто нападает на меня, только пробуждает во мне зверя", – цитирует Ребича Football Italia.

Напомним, Милан в эффектном стиле победил Ювентус 4:2, а хорват стал одним из главных героев матча – гол плюс ассист.

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