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"Не люблю игроков, которые от прикосновения валяются на газоне по три минуты": звезда Милана унизил Ювентус за симуляции

18 июля 17:59 - Читати українською
"Не люблю игроков, которые от прикосновения валяются на газоне по три минуты": звезда Милана унизил Ювентус за симуляции
Ибрагимович и Ребич / Сайт Милана

Нападающий Милана Анте Ребич рассказал о своем отношении к симулянтам.

62’ Златан Ибрагимович
66’ Франк Кессье
67’ Рафаэль Леау
80’ Анте Ребич
 
Адриен Рабьо 47’
Криштиану Роналду 53’
47’ Адриен Рабьо
53’ Криштиану Роналду
62’ Златан Ибрагимович
66’ Франк Кессье
67’ Рафаэль Леау
80’ Анте Ребич

"Однажды во время победы над Юве (4:2) я что-то сказал Игуаину. Я не люблю игроков, которые от одного прикосновения валяются на газоне по три минуты. То же касается и Бернардески, нечто похожее было со СПАЛом. Ибру тоже много бьют, но он сразу встает и не жалуется. Другие же слишком много плачут.

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Я тогда что-то сказал Игуаину, а Щенсны мне отвечает: "Ты проигрываешь 0:2, не дерзи". Я не ответил ему. Обычно я бы ответил, потому что еще одна вещь, которая мне не нравится, это когда люди недооценивают меня. Однако на этот раз я не открывал рот. Я ответил Щенсны по-другому... Я сильный ментально: тот, кто нападает на меня, только пробуждает во мне зверя", – цитирует Ребича Football Italia.

Напомним, Милан в эффектном стиле победил Ювентус 4:2, а хорват стал одним из главных героев матча – гол плюс ассист.

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Теги
Италия Милан Милан Федерико Федерико Бернардески Милан - Ювентус Гонсало Гонсало Игуаин Анте Анте Ребич
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