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Не Ярмоленко или Марлос и даже не Малиновский – самый опасный наш игрок не нужен сборной Украины, и это печально

30 января 21:40 1631 Читати українською
Не Ярмоленко или Марлос и даже не Малиновский – самый опасный наш игрок не нужен сборной Украины, и это печально
Роман Безус сможет найти место в сборной Украины после перехода в Гент?
Тарас Котив Тарас Котив

Роман Безус является самым острым среди футболистов, которые могут играть за национальную сборную Украины. Новичок Гента впечатляет на уровне хорошего европейского чемпионата, но не нужен Андрею Шевченко.

В последние выходные 28-летний экс-динамовец дебютировал в новой команде рядом с теми, кто в последнее время ворвался в состав сборной – Игорем Пластуном и Романом Яремчуком. Безус начал с победы, выйдя на замену вместо левого центрального хавбека и сразу впечатлив (оценка официального сайта "буйволов"). Даже наставник победителей Йес Торуп отметил игру украинца: "Все говорят, какой Роман технически качественный игрок, но он также показал свой бойцовский дух". На болотном поле Кортрейка действительно трудно было демонстрировать красивый содержательный футбол.

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Для победы нужно было дать нечто большее. Так случилось, что с выходом Безуса Гент забил победный гол. А то, что человек, который не хотел сидеть в запасе и получать неплохие деньги в Динамо или же не повелся на щедрые финансовые обещания турецкого клуба, способен быть таким вот бойцом и солдатом своего тренера – несомненно. Редкий в современном украинском футболе случай: игровые амбиции футболиста стоят выше, чем деньги и зона комфорта. Он приходил в чемпионат Бельгии, когда это направление еще не было таким модным среди наших: 3,5 года назад. Теперь может считаться одним из ветеранов этого пути, который заслужил признание как местных тренеров, так и аналитиков. Даже агент Кевина де Брюйне, который работал над трансфером украинца в Гент, признался, что ему эстетически нравится игра нашего плеймейкера.

В матче с Кортрейком Безус выиграл все 6 единоборств, в которые пришлось вступить. Из них, что особенно интересно, 4 – в обороне. Не забывал новый плеймейкер Гента и креативить: 2 острых паса, по одной обводке и удару, только 16% брака. InStat оценил Романа в блестящие 269 баллов за чуть более 20 минут игрового времени. Недаром представитель тренерского штаба так крепко обнимал украинского 18-го номера после матча. Свое дело он сделал, хотя на этот раз показал себя с неожиданной стороны.

Блогер Михаил Смоловой на днях привел интересную статистику. По данным Wyscout, именно Безус является более опасным игроком, чем любой другой полузащитник, которым доверяет Шевченко. Даже лидеры креатива "сине-желтых" Марлос, Малиновский и Ярмоленко уступают футболисту, который также выступал за Днепр и Ворсклу. Роман в последние 1,5 сезона опережает всех украинских полузащитников сразу по 5-ти показателям в передачах: ожидаемые голевые (0,28) ключевые (0,77), умные (3,72), в разрез (3,47) и в штрафную (4,97).

В Украине, где больше защищаются, чем атакуют, тренеры зачастую скептически оценивают игроков стиля Безуса. Им же еще нужно найти место на поле, встроить в схему, которая бы не подвергала команду на проблемы в защите, ведь самый большой их страх – пропустить. Поэтому обычно в наших условиях бойцы и бегунки имеют гораздо больше шансов прорваться в основу, чем созидатели. В Бельгии все наоборот – здесь ценят игроков, которые действуют разумно и креативно. Может, поэтому из их лиги попасть в топ-чемпионат значительно легче, чем из УПЛ? Безус в богатой талантами лиге делит первое место по количеству передач в разрез (3,77 в среднем за матч в текущем сезоне). Второй по опасным пасам (3,64). Делит пятое место по глубоким передачам (2,65).

А еще полузащитник на протяжении половины сезона далеко не в самом топовов бельгийском Сент-Трюйдене забил 4 гола и сделал 3 голевых паса (в предыдущем было 6+8 за вдвое больше времени), однако давно не получает вызова в национальную команду, которой якобы не хватает креативных хавбеков с высоким игровым интеллектом и классом. Удивительно, не так ли? Последний матч за сборную Украины датирован 31-м марта 2015-го. Вскоре, как раз когда команда Шевченко начнет сбор перед стартовыми матчами отбора Евро-2020, пройдет ровно 4 года. Возраст? Так тому же Марлосу, который в составе "сине-желтых" часто играет именно роль десятого номера, уже 30.

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К сожалению, возникают серьезные сомнения в том, что бывший динамовец подойдет нынешнему тренерскому штабу сборной. Иначе хотя бы на не самые важные с турнирной точки матч Лиги наций против Словакии и спаринг в Турции Безуса позвали бы. Что-то похожее было в Динамо Реброва и Рауля, схемы которого не предусматривали позиции для подобного атакующего хавбека. Испанец, еще работая в штабе Шевченко, как-то даже спросил, как у Романа обстоят дела... в Германии.

Сейчас Рауля в сборной уже нет, национальная команда старается больше экспериментировать, даже поговаривают, что свой вызов он получит. Кто знает, возможно, в Генте Безус раскроется как более универсальный игрок середины поля, который будет не только "разумно двигать мяч", но и сражаться на поле, как было в Кортрейке. Это может помочь осуществлению его главной задачи – снова защищать цвета своей страны. Хотя свой шанс еще раз проявить себя в сборной Украины он заслужил далеко не вчера.

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Сборная Украины Главное Украина Украина Видеоновости Статьи Роман Безус Роман Безус Гент Гент Бельгия Андрей Шевченко Андрей Шевченко Тарас Котив Украинцы за рубежом
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