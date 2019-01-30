Не Ярмоленко или Марлос и даже не Малиновский – самый опасный наш игрок не нужен сборной Украины, и это печально

Роман Безус является самым острым среди футболистов, которые могут играть за национальную сборную Украины. Новичок Гента впечатляет на уровне хорошего европейского чемпионата, но не нужен Андрею Шевченко.

В последние выходные 28-летний экс-динамовец дебютировал в новой команде рядом с теми, кто в последнее время ворвался в состав сборной – Игорем Пластуном и Романом Яремчуком. Безус начал с победы, выйдя на замену вместо левого центрального хавбека и сразу впечатлив (оценка официального сайта "буйволов"). Даже наставник победителей Йес Торуп отметил игру украинца: "Все говорят, какой Роман технически качественный игрок, но он также показал свой бойцовский дух". На болотном поле Кортрейка действительно трудно было демонстрировать красивый содержательный футбол.

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Для победы нужно было дать нечто большее. Так случилось, что с выходом Безуса Гент забил победный гол. А то, что человек, который не хотел сидеть в запасе и получать неплохие деньги в Динамо или же не повелся на щедрые финансовые обещания турецкого клуба, способен быть таким вот бойцом и солдатом своего тренера – несомненно. Редкий в современном украинском футболе случай: игровые амбиции футболиста стоят выше, чем деньги и зона комфорта. Он приходил в чемпионат Бельгии, когда это направление еще не было таким модным среди наших: 3,5 года назад. Теперь может считаться одним из ветеранов этого пути, который заслужил признание как местных тренеров, так и аналитиков. Даже агент Кевина де Брюйне, который работал над трансфером украинца в Гент, признался, что ему эстетически нравится игра нашего плеймейкера.

В матче с Кортрейком Безус выиграл все 6 единоборств, в которые пришлось вступить. Из них, что особенно интересно, 4 – в обороне. Не забывал новый плеймейкер Гента и креативить: 2 острых паса, по одной обводке и удару, только 16% брака. InStat оценил Романа в блестящие 269 баллов за чуть более 20 минут игрового времени. Недаром представитель тренерского штаба так крепко обнимал украинского 18-го номера после матча. Свое дело он сделал, хотя на этот раз показал себя с неожиданной стороны.

Блогер Михаил Смоловой на днях привел интересную статистику. По данным Wyscout, именно Безус является более опасным игроком, чем любой другой полузащитник, которым доверяет Шевченко. Даже лидеры креатива "сине-желтых" Марлос, Малиновский и Ярмоленко уступают футболисту, который также выступал за Днепр и Ворсклу. Роман в последние 1,5 сезона опережает всех украинских полузащитников сразу по 5-ти показателям в передачах: ожидаемые голевые (0,28) ключевые (0,77), умные (3,72), в разрез (3,47) и в штрафную (4,97).

В Украине, где больше защищаются, чем атакуют, тренеры зачастую скептически оценивают игроков стиля Безуса. Им же еще нужно найти место на поле, встроить в схему, которая бы не подвергала команду на проблемы в защите, ведь самый большой их страх – пропустить. Поэтому обычно в наших условиях бойцы и бегунки имеют гораздо больше шансов прорваться в основу, чем созидатели. В Бельгии все наоборот – здесь ценят игроков, которые действуют разумно и креативно. Может, поэтому из их лиги попасть в топ-чемпионат значительно легче, чем из УПЛ? Безус в богатой талантами лиге делит первое место по количеству передач в разрез (3,77 в среднем за матч в текущем сезоне). Второй по опасным пасам (3,64). Делит пятое место по глубоким передачам (2,65).

А еще полузащитник на протяжении половины сезона далеко не в самом топовов бельгийском Сент-Трюйдене забил 4 гола и сделал 3 голевых паса (в предыдущем было 6+8 за вдвое больше времени), однако давно не получает вызова в национальную команду, которой якобы не хватает креативных хавбеков с высоким игровым интеллектом и классом. Удивительно, не так ли? Последний матч за сборную Украины датирован 31-м марта 2015-го. Вскоре, как раз когда команда Шевченко начнет сбор перед стартовыми матчами отбора Евро-2020, пройдет ровно 4 года. Возраст? Так тому же Марлосу, который в составе "сине-желтых" часто играет именно роль десятого номера, уже 30.

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К сожалению, возникают серьезные сомнения в том, что бывший динамовец подойдет нынешнему тренерскому штабу сборной. Иначе хотя бы на не самые важные с турнирной точки матч Лиги наций против Словакии и спаринг в Турции Безуса позвали бы. Что-то похожее было в Динамо Реброва и Рауля, схемы которого не предусматривали позиции для подобного атакующего хавбека. Испанец, еще работая в штабе Шевченко, как-то даже спросил, как у Романа обстоят дела... в Германии.

Сейчас Рауля в сборной уже нет, национальная команда старается больше экспериментировать, даже поговаривают, что свой вызов он получит. Кто знает, возможно, в Генте Безус раскроется как более универсальный игрок середины поля, который будет не только "разумно двигать мяч", но и сражаться на поле, как было в Кортрейке. Это может помочь осуществлению его главной задачи – снова защищать цвета своей страны. Хотя свой шанс еще раз проявить себя в сборной Украины он заслужил далеко не вчера.