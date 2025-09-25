Главный редактор портала Voce Giallorossa Алессандро Кардуччи был лаконичным в описании выступления Довбика в матче против Ниццы.

"Сыграл хорошо в нескольких эпизодах, но...": Довбык получил оценку от римской прессы за дерби

"Артем испытывал серьезные трудности в физическом противостоянии с Ба. Он не использует возможности, предоставленные ему Гасперини", – отметил Кардуччи и поставил украинцу оценку в 5,5 балла. Это – худшая оценка среди всех игроков стартового состава Ромы, вместе со Стефаном Эль-Шаарави.

Однако конкурент Довбика Эван Фергюсон, вышедший на замену вместо Артема на 69-й минуте, тоже получил 5,5 балла. "Мало чем запомнился. Не больше, чем Довбик", – отметил журналист.

