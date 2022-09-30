"Смешно читать заголовки – никаких измен не было. Просто у моего высокоинтеллектуального товарища Беньямина Вербича произошло помутнение. А ситуацию, где его знакомые словенки, слившие бессмысленные видео с ним, а впоследствии удалившие аккаунты, испуганный Беня после моих репостов прокомментировал очень по-мужски: "Все это неправда и вообще это сделала я".

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Страх – сильная эмоция, особенно когда человек не очень умный. Я понимаю сейчас твое положение – нужно как-то найти оправдание. Но какие оправдания где фото, на фото ты и все более чем понятно. Лучше стал бы хоть немного интересоваться ребенком, который тебя из-за твоего безразличия скоро начнет называть дядей.

И твои вредные привычки – это только твое дело, и я это показывать не буду, хотя могу. И так все всем понятно – твои результаты в футболе о многом сами за себя говорят. Так что, дельфинчик, пойми: в итоге всегда выбирают нормальных достойных мужчин, а не истерических мальчиков. И попробуй найти себе еще какое-нибудь занятие, кроме игры в Warzone и выпрашивание у девочек в Instagram "голых видео", которые ты потом показываешь друзьям и в команде. Так что, "чего ты плачешь, давай играй!" – написала Альвина на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, неизвестное лицо начало публиковать в Instagram фото и видео с Вербичем, на которых футболист полуобнажен. Альвина публично заявила о прекращении отношений.

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