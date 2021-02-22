Полузащитник киевского Динамо Георгий Цитаишвили, который на правах аренды выступает за Ворсклу, высказался относительно возможной смены гражданства и ближайших планов в полтавском клубе.

"Пока не могу и не имею права что-то говорить на эту тему. Когда будет конкретика, тогда все станет ясно.

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Сейчас я сосредоточен на футболе в составе Ворсклы. Прекрасно себя чувствую в этой команде. Меня хорошо принял коллектив, главный тренер. Сейчас хочу добиться стабильности и иметь постоянную игровую практику. Хочу проявить себя, чтобы вернуться в киевское Динамо.

Думаю, что нам с Ворсклой по силам пробиться в еврокубки. Самая главная сейчас проблема – поля и погода. Не ожидал, что матчи не отменят и мы будем играть на таких полях, которые сейчас явно не готовы к сезону. Думаю, это мешает показать нам, футболистам, свое мастерство на 100 процентов. Кроме того, возрос риск получить травму, тем более игрокам сборной", – цитирует Цитаишвили издание Meta Ratings.

Напомним, Цитаишвили родился в Израиле, но является воспитанником академии киевского Динамо. Георгий выступал за юношеские сборные Украины U-17, U-18 и U-19. В 2019 году он стал чемпионом мира в составе юношеской сборной Украины под руководством Александра Петракова.

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