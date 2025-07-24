Сегодня, 24 июля, Александрия провела первый матч квалификации Лиги конференций против сербского Партизана (0:2). "Бело-черные" активно демонстрируют дружбу с Россией, проводя товарищеские матчи с клубами из этой страны. Из-за этого игроки Александрии отказались пожимать руки соперникам и вместо этого дали им "кулачок". Такой жест сразу же вызвал возмущение у сербских СМИ.

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"Хотя трибуны были в основном пустые, те несколько украинцев, которые все же пришли, устроили громкий скандал, что имел целью вызвать реакцию и санкции со стороны УЕФА. В частности, с трибун раздавались выкрики "Убей серба".

Игроки Александрии также вели себя неспортивно в отношении представителей черно-белых. В частности, тренер команды перед матчем рассказывал о войне и критиковал Партизан за поездку в Россию и проведение товарищеских поединков. Однако уже во время игры его футболисты отказались пожать руки игрокам соперника – это был очевидный жест протеста, что не имеет ничего общего со спортом и честной игрой", – пишет сербское медиа sportissimo.rs.

Напомним, что в прошлом году Динамо в квалификации Лиги чемпионов также отменило все двусторонние мероприятия с Партизаном. В этом году Александрия и сербы решили проводить домашние поединки без зрителей гостей, во избежание возможных конфликтов.

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