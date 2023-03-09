Легендарный экс-форвард "россонери" Андрей Шевченко поделился эмоциями от матча миланцев с Тоттенхэмом (0:0).

"Мои поздравления Милану. Это великолепный результат. Я очень рад за команду.

Конте нашел главную причину вылета Тоттенхэма из Лиги чемпионов

Не хватило только забитого мяча", – цитирует Шевченко официальный сайт УЕФА.

Напомним, в домашнем поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Милан одержал минимальную победу над Тоттенхэмом, а в ответном матче расписал безголевую ничью и по сумме двух матчей пробился в следующий этап турнира.

Последний раз "россонери" попадали в четвертьфинал Лиги чемпионов более 10 лет назад.

Милан впервые за 11 лет вышел в 1/4 ЛЧ – Тоттенхэм провалился и стал дебютной потерей АПЛ в еврокубках