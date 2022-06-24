Воспитанник Кёльна нашел в Леверкузене идеальные условия для прогресса. За два года пребывания в составе "фармацевтов" Вирц наработал на продление контракта.

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Перспективный полузащитник поставил подпись под соглашением до 2027 года, сообщает пресс-служба Байера. В прошлом сезоне Вирц провел 31 матч, в которых забил 10 голов и отдал 14 ассистов. Заслуженно завоевал звание лучшего молодого игрока Бундеслиги.

Байер активно закладывает фундамент на будущее. Это уже третий лидер, подписавший долговременный контракт. Заметим, что леверкузенцы также пробуют организовать трансфер Михаила Мудрика. В клубе полагают, что украинец идеально впишется в команду.

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