Бывший игрок Шахтера Виктор Грачев не сдерживал эмоций, когда описывал состояние "горняков" после поражения от Львова (2:3) в 19-м туре УПЛ.

"Мне стыдно за игроков, потому что дойти до такого состояния... Смотреть на это безобразие сил не хватает. И больно, и обидно. Игроки просто себя не уважают, или болельщиков – я не знаю.

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Разве так можно выходить, играть почти стоя и достигать результата? Для меня непонятно, что происходит. Я такого Шахтера давно не видел. Было все, но такого отношения... Полное разочарование", – цитирует Грачева сайт телеканалов Футбол.

К слову, поражение от Львова стала уже пятым для "горняков" за последний месяц. Ранее были серьезные удары от Зари, Агробизнеса и дважды от Ромы. После 19-ти туров Шахтер уже на 7 пунктов отстает от Динамо на вершине турнирной таблицы УПЛ.

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