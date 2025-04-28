Главный редактор Voce Giallorossa Алессандро Кардуччи оценил игру Артема Довбика за Рому в гостевом матче с Интером (1:0).

"Довбик усердно поработал на команду, но ему не хватает прагматизма. Он упустил единственную голевую возможность отличиться из-за несовершенного контроля мяча", – отметил Кардуччи и поставил украинцу оценку в 6 баллов. Это – худшая оценка в составе римской команды; кроме Артема ее получил только капитан Лоренцо Пеллегрини.

Упущенный шанс Довбыка в видеообзоре матча Интер – Рома – 0:1

Конкурент Довбика Элдор Шомуродов получил оценку 6,5 балла: "Старательно опекал Чалханоглу, инстинктивно коснулся мяча и оформил ассист на Суле".

После 34 туров Рома продолжает бороться за место в зоне Лиги чемпионов.

Рома одолела Интер и продралась в зону ЛЧ – Довбык упустил 100-процентный шанс, но выгрызал победу на зубах