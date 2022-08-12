"С Бенфикой динамовцам нужно играть. Игра покажет, как все будет. Я смотрел все игры Динамо в этой квалификации Лиги чемпионов. Шансы в противостоянии с Бенфикой у киевлян есть. Шансы есть всегда! Что, Бенфика какой-то топ-соперник? Понятно, что у лиссабонцев хорошая, сбалансированная команда, но играть можно со всеми.

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Вивчаренко забил Штурму, и это хорошо. Забил гол, хорошо, молодец! Киевляне выиграли, и дальше прошли. Ванату пока тяжело. До уровня, который сейчас требуется динамовцам, сложно дотягивать.

Сможет ли Цыганков вытащить матч с Бенфикой? Один он ничего не вытянет. Если вся команда будет работать как слаженный механизм, тогда да. Тогда есть некий шанс. Не хватает еще такого мастерства, как, например, у Реала, когда они играют на индивидуальных качествах футболистов. Этого пока нет у Динамо. Трудно будет. Для этого нужно играть только всем вместе и друг за друга. Только так", – цитирует Шацких SportArena .

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