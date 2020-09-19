Чемпион Англии в составе Блэкберна, бывший наставник лондонского Тоттенхэма и Астон Виллы Тим Шервуд раскритиковал полузащитника столичного Арсенала Дани Себальоса. Перед стартом сезона "канониры" повторно взяли испанца в аренду.

"Думаю, что до уровня Премьер-лиги он не дотягивает.

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В этом году мы это видели. Считаю, что ему не хватает интеллекта. Им нужен игрок вроде Озила", – цитирует эксперта Talksport.

Отметим, что сезон 2020/21 станет вторым для Дани Себальоса на Эмирейтс. В предыдущей кампании он сыграл 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и оформил 2 ассиста. Контракт хавбека принадлежит мадридскому Реалу.

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