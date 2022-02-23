"Нам не нужно приглашать известного игрока в конце его карьеры, потому что он хочет уйти на пенсию в MLS. Когда Златан Ибрагимович покинул Лос-Анджелес Гэлакси, никто не сказал, что он намерен уйти на пенсию в Италии. И, честно говоря, это меня оскорбило.

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Мы хотим, чтобы наша история была о молодых игроках, которые приходят сюда на ранних стадиях или в расцвете своей карьеры и делают нашу лигу любимой. Если игроки приходят не для того, чтобы внести существенный вклад, уважать лигу и ее болельщиков, мы не хотим, чтобы они были здесь", – цитирует Грабера Mundo Deportivo.

Напомним, недавно бразилец заявил, что перед завершением карьеры хотел бы поиграть в MLS. Неймара привлекает лёгкий график в этом чемпионате.

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