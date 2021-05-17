"Будущий чемпионат Европы я жду с оптимизмом. Такой шанс сыграть на форуме может выпасть один или два раза, поэтому не хотелось бы стать чужим на этом футбольном празднике.

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Я мечтаю, чтобы сборная Украины показала яркую игру и, конечно, чтобы болельщики радовались результату главной команды страны. Чего "сине-желтые" могут добиться? Не могу конкретизировать, скажу так: команда приложит все усилия, чтобы оставаться на Евро как можно дольше.

Трудно сказать, что было бы, если бы Евро состоялось в назначенные сроки и как бы мы выступили. Значит, так должно было быть. Однако, думаю, что за прошлый год сборная Украины стала опытнее, есть больше времени на подготовку к форуму.

Сейчас, когда еще не все ребята приехали в расположение сборной, акцент будет делаться на тактических занятиях, а также на такой работе, которая позволит удерживать на уровне наши физические кондиции", – сказал Караваев в комментарии Zbirna.com.

Напомним, в активе 28-летнего полузащитника 30 матчей в составе сборной Украины, в которых он отметился одним голом и отдал восемь результативных передач.

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