Не хотелось бы, чтобы в Шахтер зашли агенты, – скаут прокомментировал интерес "горняков" к спортдиректору Фиорентины

Украинский скаут итальянского Кальяри Алекс Великих высказался на счет активного присутствия Шахтера на итальянском футбольном трансферном рынке.

"Шахтер уже два года как активизировался на итальянском трансферном рынке, и мне сложно сказать, с чем это связано. Предполагаю, что здесь не обошлось без влияния Дарио Срны, который один сезон поиграл за Кальяри. Если я прав, то роль Дарио в селекции "горняков" существенно возрастет.

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Шахтер активно мониторит молодых перспективных игроков Серии А. С зимы прошлого года донецкий клуб искал левого защитника и следил за двумя конкретными игроками: Полем Лирола (Фиорентина, в прошлом сезоне играл за Сассуоло) и Алессандро Трипалделли (Сассуоло, в прошлом сезоне выступал за Кротоне). Последний, к слову, сейчас хочет уходить из клуба – у него есть неплохие варианты.

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Что я могу сказать о Даниэле Праде? В этом сезоне болельщики Фиорентины жестко его критикуют за проваленое летнее трансферное окно, в связи с чем команда сейчас продолжает барахтаться в нижней части турнирной таблицы. Он тактичный и неконфликтный человек, с которым приятно пообщаться, но в то же время он активно сотрудничает с определенной агентской компанией, и охотно прислушивается к ее рекомендациям. Не хотелось бы верить, что агенты "зашли" в такой солидный клуб как Шахтер. И я не верю в такое развитие событий", – отметил Великих в комментарии изданию Footboom.

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