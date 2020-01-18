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Не хотелось бы, чтобы в Шахтер зашли агенты, – скаут прокомментировал интерес "горняков" к спортдиректору Фиорентины

18 января 13:14 242 Читати українською
Не хотелось бы, чтобы в Шахтер зашли агенты, – скаут прокомментировал интерес "горняков" к спортдиректору Фиорентины
Алекс Великих и Дарио Срна / Фото из открытых источников

Украинский скаут итальянского Кальяри Алекс Великих высказался на счет активного присутствия Шахтера на итальянском футбольном трансферном рынке.

"Шахтер уже два года как активизировался на итальянском трансферном рынке, и мне сложно сказать, с чем это связано. Предполагаю, что здесь не обошлось без влияния Дарио Срны, который один сезон поиграл за Кальяри. Если я прав, то роль Дарио в селекции "горняков" существенно возрастет.

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Шахтер активно мониторит молодых перспективных игроков Серии А. С зимы прошлого года донецкий клуб искал левого защитника и следил за двумя конкретными игроками: Полем Лирола (Фиорентина, в прошлом сезоне играл за Сассуоло) и Алессандро Трипалделли (Сассуоло, в прошлом сезоне выступал за Кротоне). Последний, к слову, сейчас хочет уходить из клуба – у него есть неплохие варианты.

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Что я могу сказать о Даниэле Праде? В этом сезоне болельщики Фиорентины жестко его критикуют за проваленое летнее трансферное окно, в связи с чем команда сейчас продолжает барахтаться в нижней части турнирной таблицы. Он тактичный и неконфликтный человек, с которым приятно пообщаться, но в то же время он активно сотрудничает с определенной агентской компанией, и охотно прислушивается к ее рекомендациям. Не хотелось бы верить, что агенты "зашли" в такой солидный клуб как Шахтер. И я не верю в такое развитие событий", – отметил Великих в комментарии изданию Footboom.

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