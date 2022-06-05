"Преимущество Уэльса, возможно, в индивидуальном плане – у Бейла и Рэмзи, хотя они в последнее время в своих клубах практически не играли, но за сборную выступают достаточно уверенно и дают результат. Ну и еще одно преимущество, что они будут играть дома и для них это очень важная игра, они имеют опыт выступления на чемпионате Европы, поэтому здесь уже будет немного другая игра, чем с Шотландией.

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Преимущество Украины состоит в том, что сейчас очень классное поколение, ребята понимают друг друга, имеют опыт выступления на чемпионате Европы, выходили из группы, игры плей-офф – достаточно большой опыт. Практически все футболисты играют в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы. Эта команда играет вместе уже четыре года.

Не думаю, что будет какой-то открытый футбол с высоким прессингом. Скорее всего, будет больше игры в центре поля, будет больше единоборств. Все-таки сборная Уэльса не так прагматична, как Шотландия, которые вообще в атаке, кроме фланговых подач, борьбы и подборов, больше ничего не показали.

Не хотелось бы, чтобы дело доходило до пенальти, но я думаю, что Украина победит в основное время", – цитирует Хацкевича FanDay.

Матч Уэльс – Украина стартует сегодня, 5 июня, в 19:00 по киевскому времени. Победитель получит путевку на чемпионат мира, который пройдет в Катаре.

Уэльс – Украина: анонс решающего матча за выход на ЧМ-2022