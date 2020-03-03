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"Не хотел наглеть": Тотовицкий рассказал, почему отказался от хет-трика в матче с Мариуполем

18:17 76 Читати українською
"Не хотел наглеть": Тотовицкий рассказал, почему отказался от хет-трика в матче с Мариуполем
Андрей Тотовицкий / Сайт Десны

Хавбек Десны Андрей Тотовицкий объяснил свое решение отказаться от пробития пенальти в матче против Мариуполя (4:0), когда в его активе уже были два гола.

12’ Андрей Тотовицкий
21’ Андрей Тотовицкий
58’ Олександр Філіппов
90+2’ Владислав Калитвинцев
 
12’ Андрей Тотовицкий
21’ Андрей Тотовицкий
58’ Олександр Філіппов
90+2’ Владислав Калитвинцев

"У меня есть планы на все команды – забивать и добиваться положительного результата. Я немного под впечатлением от фанатов Десны. Приятно. При такой погоде пришло много болельщиков. Как они поддерживали – спасибо большое за это.

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Почему не просил бить пенальти против Мариуполя? Не хотел наглеть. Знаю, что Филиппов, как и любой нападающий, тоже хочет забить. Он заработал этот пенальти, был уверен, поэтому я даже не просил", – рассказал Тотовицкий в комментарии Футбольному формату.

Напомним, атакующий хавбек присоединился к Десне только этой зимой и сразу завоевал место в основе команды Александра Рябоконя.

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Андрей Тотовицкий Андрей Тотовицкий Десна Десна Десна - Мариуполь
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