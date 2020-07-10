"Не хотел бы, чтобы первым пенисом, который я зашью, был член Джеррарда": экс-врач Ливерпуля – об инциденте с капитаном

Бывший врач Ливерпуля Эндрю Месси вспомнил забавный эпизод во время работы в клубе. Правда, знаменитому капитану "красных" Стивен Джеррард было явно не до смеха.

По словам врача, однажды он вынужден был во время матча зашивать половой орган Стивена Джеррарда. Это случилось в 2014 году в поединке против Борнмута в Кубке Англии.

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"Я посмотрел и Стивена и подумал: "Ого. Это, наверное, очень больно". У него оттуда шла кровь. Я вынужден был вспомнить все медицинские нюансы, ведь нечасто приходится зашивать пенис. Тогда я еще подумал, что не хотел бы, чтобы первым пенисом, который я зашью, был член Джеррарда.

После наложения нескольких швов Стивен вернулся в игру", – цитирует эскулапа Marca со ссылкой на Scottish Sun.

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