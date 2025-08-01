– Артеме, чи відчувається напруга перед стартовим туром? А, може, навпаки – це очікуване перезавантаження?

– У нас чудовий настрій у колективі. Готуємося, хочемо показати хороший футбол. Але, звісно, на перший матч сезону завжди є певні переживання. Як на мене, це нормальна практика.

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– Наскільки гравці залучені до обговорення тактики та рішень під час підготовки?

– Тренер чітко сказав, що саме хоче бачити на полі. Він ділиться своїми думками, ми їх приймаємо й намагаємося виконувати те, що він вимагає. Комунікація хороша. Зрозуміло, ніяких непорозумінь, хто головний і яка модель гри нам потрібна.

– На чому найбільше акцентував тренерський штаб упродовж підготовки?

– Щоб ми домінували. Нав’язували свій футбол, не рівнялись ні на кого.

– Що особисто для вас буде головним показником вдалої гри в першому матчі?

– Результат. Завжди хочеться перемагати.

– Що відомо про нинішню Оболонь і на що слід звернути увагу на полі?

– Поки нічого не можу сказати. Ми ще не розбирали суперника – завтра буде теорія, переглянемо відео. Все, як завжди, класична підготовка.

– Цього разу гра відбудеться в Житомирі. Чи не створить зміна арени дискомфорту і як це вплине на підтримку вболівальників?

– Не думаю, що це буде проблемою. Більшість наших уболівальників – харків’яни, але навіть якщо їх немає фізично, ми відчуваємо підтримку. Вона завжди з нами.

– Ваші особисті та командні цілі на сезон уже сформовані, чи краще не загадувати?

– (Сміється) Давайте про це трохи згодом, по ходу сезону. Зараз не хочу забігати наперед, а то ще раптом…

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