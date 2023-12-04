"Судейство Хупера? Следующий вопрос. Я не хочу давать комментарий в стиле Микеля Артеты (прим. жаловался на судей после игры с Ньюкаслом). Непросто просматривать повтор. Судья решает свистнуть, перед этим разрешив продолжить игру. Свисток идет после паса (Холанда), я не понимаю этого.

Боевая ничья с 6 голами в видеообзоре матча Манчестер Сити – Тоттенехэм

Игра получилась хорошей, это главное. Присутствует сожаление, ведь сегодня было ощущение, что мы были великолепны в каждом аспекте в матче против очень хорошей команды, которой руководит очень хороший тренер.

Мы создали много моментов, действовали агрессивно, были сосредоточены. Мы чувствуем, что все еще хотим быть во главе таблицы. Жаль. Порой футбол похож на жизнь: ты получаешь не то, чего заслуживаешь", – цитирует наставника "горожан" BBC.

Напомним, что Манчестер Сити занимает сейчас третью строчку с 30 баллами. Тоттенхэм находится на пятом месте с 27 очками.

Тоттенхэм расписал ничью с Манчестер Сити в триллере с 6 голами – Сон открыл счет, забил автогол и отдал ассист