"Остались обиды на Ворскле? Да нет, я не хочу даже разговаривать на эту тему. Что дальше? Конечно, я хочу продолжать тренироваться. На этом жизнь не заканчивается, она продолжается.

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Есть ли варианты? Было предложение из Азербайджана, но я не захотел ехать туда. Сейчас самое главное, чтобы война в Украине закончилась, а потом будем думать о футболе. Будет предложение – с удовольствием его приму. Заря или Кривбасс? Да я за любой вариант. Кто первый сделает предложение, туда и пойду", – отметил Максимов в комментарии Футбол News.

Напомним, 31 мая Юрий Вильевич узнал о завершении сотрудничества с Ворсклой, которая решило не продлевать контракт со специалистом. Максимов возглавлял Ворсклу с ноября 2019 года. За этот период полтавчане достигали финала Кубка Украины, а два последних сезона завершали на 5 месте в таблице УПЛ.

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