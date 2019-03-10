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"Не хочу для своей команды такого наставника", – Марадона возмущен, что Агуэро не получил вызов в сборную Аргентины

14:14 65 Читати українською
"Не хочу для своей команды такого наставника", – Марадона возмущен, что Агуэро не получил вызов в сборную Аргентины
Серхио Агуэро / фото из соцсетей

Главный тренер мексиканского клуба Дорадос Диего Марадона раскритиковал наставника сборной Аргентины Лионеля Скалони за решение не вызывать форварда Манчестер Сити Серхио Агуэро в национальную команду.

"Не вызвав Агуэро в сборную, Скалони продемонстрировал неуважение к футболу, хотя он никогда не был хорошим игроком. Не хочу для своей команды такого наставника.

Тренер сборной Аргентины Скалони объяснил, почему Агуэро не попал в заявку "альбиселестес"

Не знаю, что должен продемонстрировать Агуэро, чтобы получить приглашение в команду", – цитирует Марадону EFE.

Ранее стало известно, что форвард Барселоны Лионель Месси был вызван в сборную Аргентины на товарищеские матчи со сборными Венесуэлы и Марокко. Месси впервые сыграет за национальную команду после ЧМ-2018, тогда как Агуэро не получил вызова.

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Мир Серхио Агуэро Серхио Агуэро Аргентина Аргентина Диего Марадона Диего Марадона Лионель Скалони Лионель Скалони
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