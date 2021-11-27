"У меня нет мнения о сборной Шотландии. Знаю про Мактоминая и других ребятах из АПЛ. Хорошо. Очень нервничал, переживал. Если бы Португалия и Италия, то можно было бы сказать без шансов. А так шансы есть – равные у всех четырех команд. Но думаю я только о матче Шотландия – Украина.

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Не буду просить, чтобы весь тур УПЛ весной переносили через сборную, но хотя бы матчи с участием сборников, чтобы перенесли. Попрошу тренеров. Если они помогут мне в этом, будет хорошо. Хочется, чтобы мы 18 марта уже были в Шотландии и ждали наших игроков из Европы. Переносить туры, чтобы меня кто-то проклинал, не хочу", – рассказал Петраков в программе ПРОФУТБОЛ.

Напомним, за путевку на Мундиаль украинцы будут бороться против шотландцев, а сильнейший встретится с победителем пары Уэльс – Австрия.

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