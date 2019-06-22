"Не хочу быть лучшим игроком в истории", – Мбаппе признался, чего хочет достичь в футболе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о своих целях на протяжении профессиональной карьеры.

"Не хочу быть лучшим игроком в истории. Хочу выкладываться на 100% в каждой игре. По завершении карьеры хочется взглянуть на то, что я делал, и сказать: "Очень хорошо, я горжусь своей работой. Я сделал все возможное".

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Не хочу чувствовать разочарование. Делаю все, чтобы завоевывать трофеи и процветать в работе. Это все, что имеет значение", – цитирует Мбаппе ESPN.

Напомним, Мбаппе выступает в составе ПСЖ с 2017 года. В сезоне 2018/19 20-летний француз сыграл за парижан 43 матча. На счету нападающего 39 забитых мячей и 17 результативных передач. Мбаппе – чемпион мира 2018 года в составе национальной команды Франции.

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