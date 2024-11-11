– Насколько важно было победить Полесье, особенно после болезненного поражения от Ференцвароша?

– Очень важно. Нужно было реабилитироваться перед своими болельщиками в Киеве, и с такими победами на самом деле легче живется и дышится. Сейчас пауза на матчи сборных, и с хорошим настроением входим в эти выходные. Дальше будем работать, чтобы не было таких игр, как с Ференцварошем.

110-й гол Ярмоленко в УПЛ в видеообзоре матча Динамо – Полесье – 2:1

– Насколько два забитых мяча зарядили команду? При этом Полесье, даже оставшись в меньшинстве, прибавило, но запала Динамо хватило для победы ..

– Конечно, когда забиваешь быстрые мячи, то и игра дальше дается легче. Появляется и уверенность в своих силах, и соперник больше раскрывается. А вот то, что Полесье прибавило после удаления, я считаю, является нашей ошибкой. Психологически многие команды играют так, по счету, как бы не настраивал тренер... Не скажу, что ты не хочешь, но есть моменты, что недорабатываешь. Полесье же, наоборот, бежало и бежало вперед. Поэтому это наша недоработка – здесь было больше не футбольное мастерство, а психология.

– В матче с Ференцварошем вы играли в меньшинстве, приходилось больше работать, здесь уже в подобной ситуации оказалось Полесье ..

– Да, 100%. Просто у Ференцвароша хорошего уровня команда... Я не говорю, что Полесье плохого уровня, но на евроарене все быстрее, возможно, атмосфера давит. Честно говоря, после игры с Полесьем даже не хочется вспоминать наш матч с Ференцварошем. Мы уже поговорили в коллективе между собой, разобрали, и двигаемся дальше. Даже уже игру с Полесьем забываем.

– То, что Александрия параллельно набирает очки, создает давление?

– Супер. Не скажу, что я рад за них, но каждый год появляется какая-то команда, которая показывает результат. Она не просто так находится вверху, она показывает хороший футбол, у них качественные игроки. Нас ждут два матча в конце года, а пока могу сказать, что команда заслуживает того места, на котором сейчас находится, – цитирует Кабаева официальный сайт Динамо.

Динамо победило Полесье и вернуло себе лидерство в УПЛ – 110 гол Ярмоленко, две желтые за шесть минут экс-игроку киевлян