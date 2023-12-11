"Почему мы не можем добиться стабильности в этом сезоне? Думаю, дело в кадрах. Но мы не единственная нестабильная команда. Другие команды АПЛ тоже играют нестабильно.

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Когда играешь против Баварии, нужно быть на высоте. У Челси также были потрясающие игроки, но мы доминировали над ними. Я покажу парням удачные отрывки матча с Челси. Если у нас будет хороший план на игру, мы способны победить любого соперника.

Думаю ли я о победе в ЛЧ? Не думаю о победах в турнирах в начале сезона. У нас есть возможность, но теперь всё зависит не только от нас самих. Мы знаем, что должны сделать", – цитирует Тен Хага Manchester Evening News.

Матч МЮ – Бавария состоится во вторник, 12-го декабря. Начало – в 22:00 по Киеву.

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