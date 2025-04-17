"Игра с Карпатами будет интересной и принципиальной. Но мы готовимся к этому поединку, как и к другим матчам в чемпионате, поэтому не думаю, что вывеска этой игры будет как-то дополнительно давить на ребят.

Защитник Карпат вынужден перенести очередную операцию – дебют снова откладывается

Предыдущие две игры между Рухом и Карпатами были интригующими и интересными для болельщиков. Не думаю, что для нашей команды этот матч будет сложнее, чем с Динамо или Александрией, с которыми мы играли недавно.

Рух снова начал набирать очки, и это очень важно для нас в психологическом аспекте. В межсезонье кардинально изменился состав, и новичкам требовалось время на адаптацию к игре команды. Первые матчи второй части сезона мы сыграли неудачно. Хотелось, чтобы после этого ребята получили заряд уверенности, и поэтому считаю, что результаты предыдущих нескольких матчей важны для коллектива. Мы сыграли с качественными соперниками и получили необходимые очки – это должно дать толчок команде", – цитирует Пономарева пресс-служба Руха.

Напомним, львовское дерби состоится в субботу, 19 апреля. Начало матча – в 13:00.

"Возле стадиона Кристалла базировались застенки ФСБ": Херсон от заката до рассвета, тела в реке, "месяц немытых голов"