Хавбек Антверпена Раджа Наингголан до сих пор обижен на Роберто Мартинеса, который закрыл для него дверь в сборную Бельгии.

"Если у меня мало вызовов в сборную, то это его вина, а не мой образ жизни. С Вильмотсом я неплохо выступил на чемпионате Европы в 2016 году, потом пришел Мартинес и вытолкал меня из сборной.

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Он также приехал в Италию, чтобы сказать, что не может позволить мне играть ту же роль, которую я играл в Роме. Он уверен, что я создаю плохую атмосферу в раздевалке. Больше он мне не звонит, но я бы и сам отказывался.

Остальные тренеры всегда принимали меня таким, каким я был, разрешая курить на террасе. В чем проблема? Мои легкие тренированы. Я не думаю, что в курении сигарет есть что-то плохое – меня это расслабляет. Я делаю это во избежание стресса", – цитирует Наингголана Football Italia.

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