"Не думаю, что у Зари какая-то большая сила в кабинетах": Скрипник выступил за возобновление сезона УПЛ

Главный тренер Зари обеспокоен возможным досрочным завершением чемпионата Украины.

"У нас больше шансов доказать, что мы что-то можем, на поле. Это та площадка, где мы можем себя защитить и быть сильными.

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Если решение, заканчиваем или не заканчиваем и кто где остановился, будет приниматься в кулуарах или кабинетах, я не думаю, что у Зари какая-то большая сила, с учетом того, что у нас генеральный директор уволился или ушел в отставку.

Мы хотим обязательно доиграть этот чемпионат, чтобы все было по правилам, чтобы не было потом ненужных разговоров.

Мы в два часа обыграли Шахтер в 23-м туре, и я сказал, что нужна пауза. Мы не знали, как сыграет Динамо в пять часов. Не знали, будет ли приостановка чемпионата или нет. Мое мнение такое: без зрителей это чуть-чуть не тот футбол", – заявил сказал Скрипник в эфире программы Великий футбол.

Заметим, после 23-х туров УПЛ Заря под руководством Скрипника занимает второе место в УПЛ, тогда как команда Алексея Михайличенко вынуждена довольствоваться третьей позицией.

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