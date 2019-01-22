"Не думаю, что Сала жив", – глава поисковой службы сделал неутешительный прогноз касательно новичка Кардиффа

Глава поисковой службы Джон Фитцжеральд сообщил, что трансферный рекорд Кардиффа Эмилиано Сала вряд ли остался жив после исчезновения без вести.

"Мы получили вызов вечером в 20:30, через семь минут после того, как пропала связь с самолетом. Мы проводили поисковые работы до полуночи, после чего сделали перерыв до утра. Погода не способствовала поискам – шел холодный дождь, а ближе к ночи опустился туман, мы ничего не видели. На данный момент погода прекрасная, море спокойное, небо чистое.

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Если самолет оказался в воде, то шансов выжить нет. Температура воды около 10-11 градусов, человек без защиты в такой холодной воде может продержаться не более часа".



Когда мы потеряли связь, самолет находился в 24 километрах от самого ближнего острова, а при той высоте, на которой он летел, они могли протянуть еще не более 3-4 километров. Если бы они приземлились в зоне досягаемости, их бы уже обнаружили.



Я говорю свое мнение, но я не думаю, что были какие-либо шансы выжить", – цитирует Фитцджеральда L'Equipe.

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