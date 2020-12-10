"Я видел почти все матчи Шахтера в этом розыгрыше Лиги чемпионов и болею за "горняков". Для себя тоже отметил игру Трубина. У него очень хорошая психология. Молодой вратарь играет в таких важных матчах с такими соперниками. С этой задачей Анатолий очень хорошо справился, не каждому удается.

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У Трубина очень хорошие данные для вратаря: высокий рост, физически сильен. Но, конечно, он не настолько силен в игре ногами, как Андрей Пятов. Думаю, он работает над этим, требуется некоторое время.

Через полгода-год он сумеет влиться в систему Шахтера, ведь это важный компонент для игры "горняков". Главное, что он прекрасно действует на линии. Думаю, это куда важнее – можно хорошо играть ногами, но при этом регулярно пропускать мячи в свои ворота.

Проиграл ли Пятов конкуренцию Трубину? Не думаю. Я хорошо знаю Андрея, он еще может играть на высоком уровне 2-3 года спокойно. Не знаю причину, по которой предоставили шанс Трубину, возможно повлиял матч с Боруссией М", – поделился Лаштувка в комментарии Tribuna.

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