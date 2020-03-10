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"Не думаю, что нам нужно чудо": тренер Валенсии верит в камбек против Аталанты

10:05 33 Читати українською
"Не думаю, что нам нужно чудо": тренер Валенсии верит в камбек против Аталанты
Альберт Селадес / AP

Главный тренер Валенсии Альберт Селадес поделился своими ожиданиями перед ответным матчем 1/8 Лиги чемпионов против Аталанты.

 

Испанцам после гостевых 1:4 придется надеяться на впечатляющий камбек против команды Руслана Малиновского.

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"Мы подготовимся к игре как можно лучше. Мы сильны дома, и результат первого матча не является справедливым отражением того, что происходило в игре. Я не думаю, что нам нужно чудо, чтобы пройти дальше – это совсем не так", – цитирует Селадеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Валенсия – Аталанта состоится сегодня (10 марта), начало в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Валенсия - Аталанта Валенсия Валенсия Альберт Селадес Альберт Селадес
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