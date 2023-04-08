"Я просто не думаю, что Мудрик когда-то был нужен Челси. И теперь, поскольку они потратили на него так много денег, им нужно найти для него роль в команде и заставить его работать.

Палкин рассекретил, о чем предупреждал Челси перед трансфером Мудрика

Это действительно сложно, но на таких ранних этапах я не очень беспокоюсь об этом. С точки зрения игрока, ему нужно время, чтобы привыкнуть к английскому футболу, и мы не увидим полного эффекта от него до начала следующего сезона", – написал Джонс в своей колонке на портале GiveMeSport.

Напомним, Челси выложил за Мудрика 100 млн евро, однако украинец пока не может полностью раскрыться в лондонской команде – в 8 поединках он отметился лишь 1 ассистом.

Мудрика обижают в Челси, сенсационная замена Ротаню, которого постоянно выгоняют, Ребров и Лига чемпионов