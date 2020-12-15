"Давно нашим командам так не улыбалась фортуна. Особенно Шахтеру. Конечно, такое везение надо было заслужить высоким рейтингом. Не забывайте и о двух победах в текущем сезоне над Реалом.

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Конечно, я смотрю в будущее с энтузиазмом. При всем уважении к израильскому клубу, не думаю, что Маккаби Тель-Авив может создать нам хоть какие-то проблемы. Хороший соперник, чтобы готовиться к 1/8 финала", – поделился Грачев в комментарии Gazeta.ua.

Отметим, что Шахтер проведет первый поединок 1/16 финала Лиги Европы с Маккаби 18 февраля, а ответный матч состоится через неделю, 25 февраля.

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