"Возможно, Брендан уже знал, что уходит в Лестер, и потому сказал это (о миллионе вингеров в команде, – прим.), но Роджерс никогда не говорил мне, что не собирается использовать меня.

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Помню, у меня было две недели тренировок с Роджерсом, и все. После этого пришел Леннон, но, по-моему, он не сделал для нас ничего хорошего, потому что первый сезон команда хорошо играла по методике Роджерса.

Второй сезон показал навыки Леннона как тренера. Мы проиграли Клужу в квалификации Лиги чемпионов, и, конечно, за результаты отвечает тренер. Я не думаю, что он хорошо нас тренировал. Он был на тренировке каждый день, но не контролировал процесс", – цитирует Шведа GlasgowLive.

Напомним, Марьян перебрался в Селтик с Карпат 31 января 2019 года и сразу же был взят в аренду львовским клубом. В мае 2019-го он попытался закрепиться в команде из Глазго, однако в августе 2020-го отправился в очередную аренду – на этот раз в Мехелен (через год стал полноценным игроком антверпенцев). 1 сентября 2020 года за 1 млн евро перешел в Шахтер.

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