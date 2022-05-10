"Я желаю Реалу победы в финале, буду их фанатом. Конечно, и Реал, и Ливерпуль – топ-клубы. Но, как я уже сказал, хочу, чтобы выиграли мадридцы.

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Если бы Юрген Клопп попросил совета, как обыграть Реал, что бы я ему сказал? Не думаю, что он будет спрашивать у меня такие вещи. Он – один из лучших тренеров в современном футболе. Клопп точно знает, что ему нужно сделать, чтобы выиграть финал", – цитирует Вернидуба Sports.uz.

Напомним, в групповом турнире Шериф под руководством украинского тренера сенсационно обыграл Реал на Сантьяго Бернабеу, но в итоге мадридская команда пробилась до решающей стадии. Финал ЛЧ Ливерпуль – Реал будет сыгран 28 мая.

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