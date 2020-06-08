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"Не думаю, что Карпаты симулируют": Буряк высказался против вылета команд из УПЛ

18:28 53 Читати українською
"Не думаю, что Карпаты симулируют": Буряк высказался против вылета команд из УПЛ
Карпаты / ФК Карпаты

Бывший тренер Динамо и сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал ситуацию со вспышкой COVID-19 в Карпатах.

"Не понимаю, когда говорят, что Карпаты могут сыграть с одной лишь молодежью в составе. Когда из календаря выпадают три матча, провести их будет сложно.

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Необходимо сделать так, как в некоторых странах Европы – сказать, что в этом сезоне никто не вылетает. В УПЛ только 12 команд – это мало для Украины.

Не думаю, что Карпаты симулируют ситуацию с коронавирусом – это невозможно. В следующем сезоне надо дать зеленый свет в УПЛ многим командам из Первой лиги. Думаю, Ингулец, Минай, Рух и другие заслужили быть в элите", – сказал Буряк в комментарии изданию Footboom.

Напомним, после рестарта чемпионата Украины "зелено-белые" не смогли провести поединок 24-го тура против Мариуполя – причиной стала вспышка COVID-19. "Львы" пошли на двухнедельный карантин и, как следствие, пропускают матчи против Ворсклы и СК Днепр-1.

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Теги
Первая лига Рух Рух Минай Минай Ингулец Ингулец УПЛ Леонид Буряк Карпаты Карпаты
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